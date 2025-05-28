Основная проблема заключается в видении сторон статуса безопасности Украины в будущем. Это 24 Каналу отметил политолог-международник Ярослав Божко.

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"Основная проблема не в территориях. Думаю, вопрос территорий и контроля за ними остается второстепенным во всех этих разговорах. Прежде всего статус безопасности Украины, вопрос, при каких условиях должно состояться прекращение огня, хотя бы 30-дневное. Это вопрос, который очень трудно совместить", – сказал он.

Разница в видении статуса безопасности

Ярослав Божко отметил, что Украина призывает к 30-дневному перемирию, поддерживает позицию США. Однако Россия отказывается выполнять даже этот первый пункт. Вопрос статуса безопасности Украины является очень проблемным.

Это может быть взаимодействие с НАТО, как, например, имели Швеция и Финляндия до своего вступления. Потому что если так, это был бы хороший вариант для США. Думаю, они поддержали бы его. А Россия и такого не хочет. То есть разница в видении статусов безопасности Украины в будущем несовместима ни с чем,

– объяснил политолог-международник.

Он предположил, что США дают России еще шансы прислать какие-то адекватные условия, которые можно совместить с предложениями Белого дома. Однако России совсем не нужно прекращение огня и войны в целом.