США пригрозили Москві новими санкціями у випадку, якщо вона не зробить кроків у напрямку мирного врегулювання війни проти України. Таке застереження пролунало під час термінового засідання Ради безпеки ООН у п’ятницю.

Послання передав радник-посланник місії США Джон Келлі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Яке послання США передали Росії?

Як зазначає видання, засідання було скликане після масованого удару по Києву, внаслідок якого загинуло понад 20 осіб. Американський радник-посланник при місії США Джон Келлі наголосив, що подібні атаки "ставлять під сумнів серйозність прагнення Росії до миру", і закликав Кремль негайно їх припинити.

Він також заявив, що російський лідер Володимир Путін повинен зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, Келлі підтвердив слова президента США Дональда Трампа, який раніше попереджав, що продовження війни може призвести до посилення санкцій проти Росії.

Як у Росії коментують мирні переговори?