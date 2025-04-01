"Анафема для Трампа": у США розуміють, що не зможуть швидко досягти миру в Україні

Лейтмотивом останніх заяв зі США є розчарування. Команда Трампа зрозуміла, що вогонь в Україні не вдасться припинити ні за сто днів, ні, можливо, за пів року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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США зняли рожеві окуляри щодо війни в Україні

Власне, про розчарування Києвом і Москвою у США говорять і публічно. Трамп поступово розуміє, що Путін прагне затягнути війну, а Росія не готова до переговорів.

Високопосадовці з адміністрації Трампа останніми днями обговорювали ймовірність того, що США не зможуть укласти мирну угоду щодо України в найближчі кілька місяців, і розробляють нові плани тиску як на Київ, так і на Москву,

– сказано в статті.

Звісно, це погано впливає на репутацію Трампа, який обіцяв швидко примирити дві країни. Ба більше, продовження війни може стати для нього прокляттям.

Цікаво, що останніми днями розчарування стосується саме Москви.

"Під час низки зустрічей і дзвінків на вихідних чиновники Білого дому і Державного департаменту визнали, що президент Росії Владімір Путін активно чинить опір спробам Вашингтона укласти довгострокову мирну угоду. Й обговорили, які економічні або дипломатичні санкції могли би підштовхнути Росію до укладення угоди, якщо такі є", – пояснюють у ЗМІ.

Трамп розглядає угоду про видобуток корисних копалин як ключову для досягнення миру в Україні.

Але доки Трамп тиснув на Київ, Путін висунув максималістські вимоги, які нереально виконати без капітуляції України. Це стосується і миротворців, проти розміщення яких виступає Кремль. Тож мирні перемовини буксують, а війна триває.