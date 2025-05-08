Трамп готовий залучити Китай до мирного врегулювання між Україною та Росією

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що готовий залучити Китай до переговорного процесу щодо припинення війни між Україною та Росією. Він зазначив, що кінець війни буде великим досягненням.

За словами Трампа, США активно працюють задля досягнення миру в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа.

Дивіться також "Я думаю, у нас хороший прогрес": Трамп зробив заяву щодо мирної угоди

Трамп готовий залучити Китай до мирного процесу

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий до залучення Китаю у мирний процес в Україні.

Відповідаючи на запитання журналіста про ймовірну участь Пекіна у "ліквідації розриву між Україною та Росією", Трамп зазначив, що така ініціатива може бути конструктивною і висловив сподівання на позитивний результат.

Американський лідер підкреслив, що зупинення бойових дій стало б великим досягненням і заявив, що США активно працюють у цьому напрямку, будучи близькими до досягнення цієї мети.

Якщо ми зможемо припинити бойові дії, це буде великим досягненням. Ми дуже стараємося, і я думаю, що ми близькі до цього,

– заявив Трамп.