Просить Китай втрутитися: Трамп хоче повернути Путіна за стіл переговорів, – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіна з проханням допомогти відновити переговори щодо завершення війни в Україні. Йдеться про спробу залучити вплив Пекіна на Москву для повернення Володимира Путіна за стіл перемовин.

Про це пише South China Morning Post із посиланням на низку джерел.

Про що просив Трамп у Сі Цзіньпіна?

За інформацією ЗМІ, Трамп обговорив з Сі майбутнє переговорів про закінчення війни в Україні. Американський президент заявив, що перемовини зайшли в глухий кут, і закликав китайського лідера використати свій вплив на Москву, щоб повернути Володимира Путіна до переговорного процесу.

Раніше Financial Times повідомляло, що під час зустрічі в Пекіні Сі Цзіньпін нібито заявив про можливі наслідки для Росії через війну проти України, однак Дональд Трамп згодом спростував ці слова.

Варто зазначити, 13 травня Трамп здійснив офіційний візит до Китаю – перший за останні роки. Під час зустрічі лідери обговорили низку міжнародних питань, зокрема ситуацію на Близькому Сході та енергетичну безпеку, а також підтвердили намір підтримувати стабільні відносини між США та Китаєм.

Відносини між США та Китаєм залишаються напруженими через низку ключових питань. Вашингтон критикує Пекін за економічну підтримку Росії у війні проти України та постачання товарів подвійного призначення, водночас закликаючи Сі Цзіньпіна сприяти її завершенню. Також США регулярно звинувачують Китай у порушенні прав людини, зокрема щодо ситуації в Гонконзі та Сіньцзяні. У Пекіні ці заяви вважають втручанням у внутрішні справи держави.

Нагадаємо, США припинили спільні переговори з Україною та Росією. Держсекретар США Марко Рубіо наголошував, що мирний діалог зайшов у глухий кут та не має жодного прогресу.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що переговорний процес під егідою США поступово втрачає ефективність. Міністр Андрій Сибіга зазначив, що Україна підтримує необхідність переходу до нового формату діалогу з Росією із залученням європейських партнерів. За його словами, також розглядається можливість прямих переговорів на найвищому рівні – між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.