Трамп хоче, аби Туреччина допомогла налагодити діалог між Україною та Росією
- Президент США Дональд Трамп запропонував залучити президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до посередництва у переговорах для завершення війни між Росією та Україною.
- Під час телефонної розмови Трамп і Ердоган обговорили важливість участі Туреччини у мирному процесі, яку підтримав і сам Ердоган.
- Джерело зазначило, що Ердоган може вести переговори з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив з ініціативою залучити турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана до посередницької ролі в переговорах щодо завершення російсько-української війни. Нещодавно лідери говорили телефоном.
Президент США провів телефонну розмову з турецьким колегою Ердоганом 5 травня, зокрема Трамп хотів би залучити Ердогана до мирних переговорів по Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Hürriyet.
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Трамп хоче залучити Ердогана до переговорів по Україні
Нещодавно між лідерами США і Туреччини відбулася телефонна розмова, під час якої обговорювалися ключові геополітичні питання.
У мене щойно відбулася дуже хороша і продуктивна телефонна розмова з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, яка торкалася багатьох тем, включно війни Росії з Україною, все, що стосується Сирії, Гази і багато чого іншого,
– заявив Трамп після дзвінка.
За інформацією ЗМІ, американський лідер наголосив на важливості участі Туреччини у налагодженні мирного процесу між Україною та Росією. Ердоган, зі свого боку, підтримав ініціативу й підтвердив готовність до активної участі в дипломатичних зусиллях.
"Президент Ердоган є лідером, який може вести переговори як із Володимиром Путіним, так і з Володимиром Зеленським", – зазначило джерело, знайоме із деталями переговорів.