Росія хоче всю Україну, – Трамп прокоментував можливі поступки Росії в мирних переговорах

Дональд Трамп прокоментував можливі поступки Росії у війні з Україною. Він знову наголосив на важливості своєї участі в мирних переговорах.

Про це американський президент розповів у інтерв’ю NBC News від 4 травня, передає 24 Канал. За його словами, Росія "хоче всю Україну".

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Що заявив Трамп

На тлі розмов про територіальні поступки України в Трампа запитали про те, від чого могла б зі свого боку відмовитися Москва.

На думку президента, російською поступкою на переговорах може стати відмова від захоплення всієї території України.

Росії не потрібна та частина, яку вона має зараз. Росія хоче всю Україну. І якби не я, вони б продовжували,

– наголосив лідер США.

До слова, останніми днями він провів "кілька дуже хороших дискусій" зі своїми радниками про війну в Україні. Окрім того, Трамп заявив, що потребує 2 тижні або місяць часу, аби визначитися зі стратегією щодо Росії.