Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Як росіяни реагують на мирні пропозиції США

За словами Зеленського, він абсолютно впевнений, що американська сторона вдруге отримала від Росії причини не зупиняти війну.

Перший раз вони сказали, що Україна ніколи не піде на припинення вогню, бо українці не хочуть закінчувати війну, вони це починали. Саме така теза була від росіян. Та після Саудівської Аравії американці почали сумніватися в їх словах. Друге, що вони сказали: давайте підписувати з нами, українці ніколи з вами нічого не підпишуть,

– сказав Зеленський.

Президент зауважив, що будь-яка пропозиція, яка виходить не з Кремля, сприймається росіянами "в штики". Без сильних санкцій та іншого тиску на Путіна, агресор все так сприйматиме і надалі. За словами глави держави, наразі в росіян достатньо комфортні умови. Однак з економікою все ж не все так добре.

"Віткофф показав пропозиції (США – 24 Канал), і, зрозуміло, пропозиції були не сприйняті росіянами. Думаю, що він був дуже здивований, тому що від обійм перших зустрічей і обідів, перших знайомств, я думаю, що він приходить у фазу, коли далі все буде гірше і гірше", – додав Зеленський.

Додамо, президент відкинув пропозицію Путіна про триденне перемир'я до 9 травня, назвавши його "театральною постановкою". Зеленський наполягає на 30-денному припиненні вогню.