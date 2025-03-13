Трамп заявив, що має важелі впливу на Путіна, але поки не хоче їх застосовувати

Дональд Трамп заявив, що він має важелі впливу проти Владіміра Путіна. Однак президент США поки не хоче їх застосовувати щодо російського президента.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час пресконференції у Білому домі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

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Що Трамп сказав про важелі впливу на Путіна

Трамп заявив журналістам, що у нього є важелі впливу на Путіна. Але він не хоче зараз говорити про них.

Це тому, що прямо зараз ми з ними (російською стороною – 24 Канал) розмовляємо. І, судячи з його сьогоднішніх заяв, вони (заяви – 24 Канал) були досить позитивними,

– зазначив президент США.

Він також висловив сподівання, що Росія також досягне домовленостей про мир, і коли вона буде, то не буде знову стрілянини.

"Якщо у нас буде мирна домовленість, якщо у нас буде припинення вогню, яке призведе до миру, я не думаю, що хтось захоче повернутися (до війни – 24 Канал). Тому що це зла і насильницька річ", – сказав Трамп.

Глава Білого дому підкреслив, що якщо Путін погодиться на припинення війни, то буде дуже гарна змога це виконати.

До слова, Дональд Трамп назвав заяву Владіміра Путіна щодо готовності до припинення вогню "багатонадійною". Президент США висловив сподівання, що Росія вчинить правильно щодо питання перемир'я.