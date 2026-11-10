"Обидві країни втомилися": Трамп заявив про сильне бажання України та Росії завершити війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон бачить сильне бажання України та Росії припинити війну. За його словами, обидві держави втомилися від бойових дій перед переговорами в Абу-Дабі 10 листопада.

Розмову про дипломатичне врегулювання планують розпочати у вівторок, 10 листопада, за участі американських спецпосланців, передає Reuters. Глава Білого дому запевнив журналістів, що Сполучені Штати беруть активну участь у пошуку рішень і ведуть конструктивний діалог щодо організації зустрічі.

Територіальні питання та гарантії безпеки

Зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах стане першим переговорним раундом із лютого 2026 року, метою якого є наближення кінця бойових дій.

Делегацію США очолять спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а самі перемовини розраховані на два дні.

За інформацією джерел у США, напередодні переговорів Київ і Москва негласно демонстрували певну гнучкість щодо можливого обміну територіями, хоча їхні офіційні вимоги досі принципово відрізняються.

Україна наполягає на відході окупаційних військ до початкового кордону між державами, тоді як Володимир Путін вимагає віддати під контроль Росії весь Донбас.

Очікується, що територіальний блок обговорюватимуть лише після узгодження інших домовленостей, серед яких головною темою стане захист України за зразком 5 статті НАТО.

Напередодні американський президент заявляв, що готується "дуже масштабна угода", яка має гарантувати безпеку всієї Європи. Водночас Володимир Зеленський наголошував, що Кремль зважає лише на силу, тому звичних переговорів для примусу ворога до миру буде замало.