Росія та Україна мають невеликий прогрес, – Трамп про досягнення миру

Американський лідер прокоментував мирний процес щодо війни Росії з Україною. За його словами, Київ і Москва досягають невеликого прогресу.

Про це пише 24 Канал із посиланням на заяви Дональда Трампа в етері Fox News.

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Що президент США сказав про війну в Україні

Дональд Трамп похвалився своїми досягненнями та заявив, що він "миротворець". В основному президент США розповідав про ситуацію на Близькому Сході, але також згадав про війну Росії з Україною.

Росія та Україна досягають невеликого прогресу,

– зазначив Трамп.

Він поставив дедлайн Ірану щодо ядерної угоди – 2 тижні максимум. "Я завжди миротворець. Іноді потрібна твердість, але завжди миротворець", – заявив американський лідер.

Водночас Трамп не уточнив, які наслідки будуть для Тегерану, якщо він не дотримається дедлайну. Невідомо, чи доєднаються США до операції Ізраїлю.

Також він укотре згадав про його допомогу в досягненні миру між Індією та Пакистаном.