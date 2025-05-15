Трамп не приїде на переговори до Туреччини, бо там не буде Путіна, – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп не приїде до Туреччини. Саме там сьогодні, 15 травня, можуть відбутися переговори між Росією та Україною щодо завершення війни.

Таке рішення американський лідер ухвалив після того, як російський диктатор Владімір Путін вирішив не їхати до Стамбулу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters та Sky News.

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Хто зі Штатів відвідає переговори у Туреччині

За даними ЗМІ, очікується, що замість Трампа участь у переговорах братимуть спецпосланці Кіт Келлог та Стів Віткофф.

Зауважимо, що російська делегація вже прибула до Стамбулу, а в російських ЗМІ заявили, що нібито переговори між Україною та Росією розпочнуться о 10 ранку за московським часом за зачиненими дверима в палаці Долмабахче.

Однак, керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що ця інформація неправдива та може бути маніпуляцією з боку росіян. Україна ще не підтвердила участь у переговорах, а час початку зустрічі залишається під питанням.

Додамо, що в канцелярії президента Туреччини Ердогана повідомили, що у нього немає в графіку окремих зустрічей з делегаціями Росії та України. Зазначається, що у програмі турецького лідера є зустріч із президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі, а після неї він матиме робочий обід за участю делегацій.