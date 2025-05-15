Такое решение американский лидер принял после того, как российский диктатор Владимир Путин решил не ехать в Стамбул. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и Sky News.

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Кто из Штатов посетит переговоры в Турции

По данным СМИ, ожидается, что вместо Трампа участие в переговорах будут принимать спецпосланники Кит Келлог и Стив Уиткофф.

Заметим, что российская делегация уже прибыла в Стамбул, а в российских СМИ заявили, что якобы переговоры между Украиной и Россией начнутся в 10 утра по московскому времени за закрытыми дверями во дворце Долмабахче.

Однако, руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что эта информация неправдива и может быть манипуляцией со стороны россиян. Украина еще не подтвердила участие в переговорах, а время начала встречи остается под вопросом.

Добавим, что в канцелярии президента Турции Эрдогана сообщили, что у него нет в графике отдельных встреч с делегациями России и Украины. Отмечается, что в программе турецкого лидера есть встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре, а после нее он будет иметь рабочий обед с участием делегаций.