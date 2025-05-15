Таке рішення американський лідер ухвалив після того, як російський диктатор Владімір Путін вирішив не їхати до Стамбулу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters та Sky News.

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Хто зі Штатів відвідає переговори у Туреччині

За даними ЗМІ, очікується, що замість Трампа участь у переговорах братимуть спецпосланці Кіт Келлог та Стів Віткофф.

Зауважимо, що російська делегація вже прибула до Стамбулу, а в російських ЗМІ заявили, що нібито переговори між Україною та Росією розпочнуться о 10 ранку за московським часом за зачиненими дверима в палаці Долмабахче.

Однак, керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що ця інформація неправдива та може бути маніпуляцією з боку росіян. Україна ще не підтвердила участь у переговорах, а час початку зустрічі залишається під питанням.

Додамо, що в канцелярії президента Туреччини Ердогана повідомили, що у нього немає в графіку окремих зустрічей з делегаціями Росії та України. Зазначається, що у програмі турецького лідера є зустріч із президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі, а після неї він матиме робочий обід за участю делегацій.