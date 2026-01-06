Україна "серйозно говорить" про компроміс з Росією, – прем'єр Польщі Туск

У Парижі 6 січня пройшов черговий раунд переговорів щодо миру в Україні, який завершився доволі результативно. Польща вважає, що Київ рішуче налаштований на угоду з Москвою.

Про таке заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск, подробиці його слів передає 24 Канал із посиланням на SkyNews.

Як Туск прокоментував готовність України до миру?

Прем'єр-міністр Польщі повідомив, що Україна нині веде серйозні дискусії щодо можливого компромісу, який міг би покласти край війні з Росією.

Він також підкреслив, що після недавньої зустрічі єдність між Європою та Сполученими Штатами виглядає гарантованою.

Водночас, за словами Туска, у рамках "Коаліції готових" ніхто не очікує, що участь польських військових контингентів в Україні стане частиною будь-яких майбутніх гарантій безпеки.

Які підсумки Паризького саміту?