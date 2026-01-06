Укр Рус
Геополітика Європа Україна "серйозно говорить" про компроміс з Росією, – прем'єр Польщі Туск
6 січня, 22:18
2

Україна "серйозно говорить" про компроміс з Росією, – прем'єр Польщі Туск

Тетяна Бабич
Основні тези
  • За словами Туска, Україна демонструє готовність іти на можливий компроміс з Росією для завершення війни.
  • Єдність між Європою та США залишається стабільною, водночас присутність польських військових в Україні не розглядається.

У Парижі 6 січня пройшов черговий раунд переговорів щодо миру в Україні, який завершився доволі результативно. Польща вважає, що Київ рішуче налаштований на угоду з Москвою.

Про таке заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск, подробиці його слів передає 24 Канал із посиланням на SkyNews.

Як Туск прокоментував готовність України до миру?

Прем'єр-міністр Польщі повідомив, що Україна нині веде серйозні дискусії щодо можливого компромісу, який міг би покласти край війні з Росією.

Він також підкреслив, що після недавньої зустрічі єдність між Європою та Сполученими Штатами виглядає гарантованою.

Водночас, за словами Туска, у рамках "Коаліції готових" ніхто не очікує, що участь польських військових контингентів в Україні стане частиною будь-яких майбутніх гарантій безпеки.

Які підсумки Паризького саміту?

  • Президент Володимир Зеленський схарактеризував нинішню зустріч як найбільш репрезентативну з усіх попередніх. За підсумками паризьких консультацій уже готуються ключові політичні рішення, які матимуть далекосяжні наслідки.

  • Зауважимо, що в результаті перемовин було підписано Декларацію про наміри стосовно створення та розгортання багатонаціональних сил, покликаних сприяти обороні України та її повоєнній відбудові.

  • Цей документ забезпечує чітку координацію дій між 35 державами-учасницями "Коаліції охочих", Україною та Сполученими Штатами, створюючи міцну основу для встановлення стійкого та довготривалого миру.

  • Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що після завершення бойових дій чисельність Збройних Сил України сягне 800 тисяч осіб.