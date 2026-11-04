Трамп вважає Україну та Росію готовими до угоди: Київ не поділяє оптимізму, – FT

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія, на його думку, наблизилися до готовності укласти мирну угоду. Водночас українські переговорники не поділяють такого оптимізму щодо перспектив переговорів.

Про це пише Financial Times.

Про що каже Трамп і як реагує Київ?

В інтерв'ю виданню американський президент Дональд Трамп висловив оптимізм щодо перебігу мирних переговорів між Україною та Росією. На його думку, обидві сторони вже готові домовлятися про завершення війни.

Я думаю, що вони обидві перебувають на тому етапі, коли кажуть: "Давайте укладемо угоду",

– заявив американський президент.

Водночас, як зазначає FT, українські переговорники не поділяють оптимізму щодо можливого прогресу. При цьому видання не уточнює, з ким саме з українських представників спілкувалося та як вони оцінюють ситуацію.

До речі, в Брюсселі незабаром відбудуться переговори представників України, США, європейських країн та НАТО. Сторони обговорять пакети відновлення та гарантії безпеки перед майбутньою зустріччю в Абу-Дабі, де буде присутня Росія.

Зауважимо, що попри вищезгаданий оптимізм Трампа, агентство Bloomberg повідомляє, що російська сторона свідомо затягувала переговорний процес до голосування у Сполучених Штатах, зокрема під час візиту Віткоффа і Кушнера до Москви.