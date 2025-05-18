Наступний тиждень буде критичним у перемовинах щодо України, – Урсула фон дер Ляєн

У понеділок, 19 травня, Дональд Трамп зателефонує Владіміру Путіну. Опісля він поговорить із Володимиром Зеленським і лідерами країн-членів НАТО. Ці телефонні розмови, ймовірно, матимуть значний вплив на подальший перебіг мирних переговорів щодо України.

Зокрема, такої думки голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає 24 Канал із посиланням на Barron's.

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Вирішальний тиждень

Так, у неділю, 18 травня, політикиня наголосила, що наступний тиждень матиме вирішальне значення для майбутнього України.

Зараз важливо, щоб ми наполегливо працювали, щоб справи рухалися вперед, і я думаю, що наступний тиждень буде вирішальним у цьому питанні,

– сказала вона на початку переговорів у Римі з віцепрезидентом США Венсом.

До речі, подібну позицію висловив і прем'єр Польщі Дональд Туск. Передусім, політик оцінив переговори у Стамбулі. За його словами, на них Росія не продемонструвала бажання завершити війну. Позицію Москви, на його думку, важко назвати конструктивною. А тому Київ та його союзників, ймовірно, "чекають дуже важкі дні", вважає політик. Він підкреслив, що головним завданням зараз є збереження єдності Європи та США в "українському питанні".

Нагадаємо, що і Європа, і США вважають, що першим кроком до завершення війни має стати повне припинення вогню принаймні на 30 днів. Але Кремль послідовно відмовляється від цього.