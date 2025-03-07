Жорсткіший до України, ніж Трамп, – The Bloomberg назвав його можливого наступника

Команда Дональда Трампа складається з людей, які намагаються догодити президенту США. А також очікують одного разу зайняти його місце у Білому домі.

Джей Ді Венс – сигнал для цивілізованого світу, що трампізм і його скептицизм щодо традиційних союзників США, ймовірно, переживуть чинного президента. The Bloomberg зазначає, що віцепрезидент Трампа є більш радикальним за нього самого, передає 24 Канал.

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Венс – поганий знак на майбутнє

Ми не можемо ставитися до Трампа як до винятку, як це було в 2016 році – немає виправдання тому, щоб просто схрещувати пальці й сподіватися, що за чотири роки все повернеться в норму. Дональд Трамп тепер оточений людьми, які поділяють його світогляд, і Джей Ді Венс, можливо, навіть краще його самого висловлює ці погляди,

– підсумував Ед Дейві, лідер Ліберальних демократів, третьої за величиною партії у Великій Британії.

Венс дуже швидко став головним антогоністом для чиновників у Європі після його Мюнхенської промови, повної зневаги до європейців, та нещодавної оцінки військової спроможності Британії та Франції.

Європейці були стурбовані статусом Венса як потенційного спадкоємця руху MAGA ще з того часу, як Трамп оголосив його своїм кандидатом у віцепрезиденти в липні. Особливо через його заяву 2022 року, що він "насправді не переймається тим, що станеться з Україною".

Хоча Трамп минулого місяця заявив, що "ще занадто рано" говорити про свого наступника після завершення другого терміну в 2029 році, посада віцепрезидента робить Венса очевидним претендентом.

Один із західноєвропейських дипломатів заявив, що мюнхенська промова Венса остаточно закріпила за ним репутацію антиєвропейського політика, навіть більш небезпечного, ніж сам Трамп.

Деякі європейські чиновники, які брали участь у переговорах про примирення між Трампом і Зеленським, заявили, що Венс часто займає жорсткішу позицію, ніж сам президент.

Незважаючи на це, деякі європейські дипломати, які спілкувалися з Венсом приватно, зазначають, що на закритих зустрічах він поводиться більш стримано, ніж під час публічних виступів.