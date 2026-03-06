Найближчими тижнями очікується додатковий прогрес щодо закінчення війни в Україні, – Віткофф

Переговори щодо мирної угоди між Україною та Росією тривають. Найближчими тижнями у цьому питанні очікується додатковий прогрес.

Про це написав спецпредставник президента США Стів Віткофф у соцмережі Х.

Чому Віткофф зробив оптимістичну заяву щодо війни в Україні?

Стів Віткофф зазначив, що цього тижня Україна та Росія здійснили черговий обмін полоненими, внаслідок якого вдалося повернути 1 000 осіб додому. Спецпосланець відзначив, що обмін став можливим внаслідок тристоронніх переговорів за участю Сполучених Штатів у Женеві.

Цього обміну було досягнуто завдяки тривалим та детальним мирним переговорам за вказівкою президента Дональда Трампа. Під керівництвом президента США ми продовжуємо досягати значущих результатів, одночасно працюючи над формулюванням мирної угоди, яка раз і назавжди покладе край війні,

– написав Віткофф.

Він також наголосив, що мирні переговори тривають, і найближчими тижнями у цьому питанні очікується додатковий прогрес.

"Ми дякуємо швейцарському уряду за проведення цих дискусій та президенту Дональду Трампу за його лідерство у просуванні дипломатії до розв'язання проблеми", – резюмував спецпредставник глави Білого дому.

Водночас джерело "Української правди" зазначає, що українські перемовники комунікують на постійній основі саме з американською стороною.

