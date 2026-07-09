Ключова роль у Трампа: дипломат назвав дві умови завершення війни

Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін і Володимир Зеленський хочуть укласти угоду про припинення війни. До того він поспілкувався з обома президентами й відзначив певні зрушення у перемовному процесі.

Дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко зауважив 24 Каналу, що варто визначити певні аргументи, на які ми маємо опиратися у розмові з Трампом. Наприклад, лідер США хоче, щоб бойові дії закінчилися якнайшвидше, саме до цього можна апелювати.

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За яких умов може закінчитися війна?

За словами дипломата, коли ми говоримо з Трампом про завершення війни, то варто сказати йому дві речі. Насамперед попросити сотні одиниць далекобійних ракет Tomahawk. А друге – 5 – 6 мільярдів доларів, щоб ми масштабували свої виробничі можливості.

Тоді упродовж одного місяця війна закінчиться. Це фантастичні аргументи й на місці Дональда Трампа я б зацікавився такою ідеєю. Нам потрібно покращити свої дронові, ракетні можливості, щоб на Москву летіло понад тисячу засобів,

– наголосив дипломат.

У такому випадку очільник Кремля першим подзвонить до Трампа й проситиме мирної угоди. До того ж він одразу погодиться на всі пропозиції лідера США.

Які аргументи треба навести Трампу: дивіться відео

Зауважимо, розмова Трампа і Путіна тривала понад годину. Кремль назвав її "діловою та конструктивною". Очільник Кремля розповів Трампу про нібито просування російських військ на фронті й стверджував, що Росія зацікавлена у закінченні війни, але з урахуванням її "фундаментальних підходів".