Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил в эфире 24 Канала, что следует определить конкретные аргументы, на которые мы должны опираться в разговоре с Трампом. Например, лидер США хочет, чтобы боевые действия закончились как можно скорее, именно на это можно апеллировать.

Смотрите также Трамп готов оказывать давление на Россию, – Грэм заявил об изменении подходов США к переговорам

При каких условиях может закончиться война?

По словам дипломата, когда мы говорим с Трампом о завершении войны, стоит сказать ему две вещи. Прежде всего, попросить сотни единиц дальнобойных ракет Tomahawk. А во-вторых – 5–6 миллиардов долларов, чтобы мы расширили свои производственные возможности.

Тогда в течение одного месяца война закончится. Это фантастические аргументы, и на месте Дональда Трампа я бы заинтересовался такой идеей. Нам нужно улучшить свои дронные и ракетные возможности, чтобы на Москву летело более тысячи боевых средств,

– подчеркнул дипломат.

В таком случае глава Кремля первым позвонит Трампу и будет просить о мирном соглашении. К тому же он сразу согласится на все предложения лидера США.

Какие аргументы нужно привести Трампу: смотрите видео

Отметим, что разговор Трампа и Путина длился более часа. Кремль назвал его "деловым и конструктивным". Глава Кремля рассказал Трампу о якобы продвижении российских войск на фронте и утверждал, что Россия заинтересована в окончании войны, но с учетом ее "фундаментальных подходов".