Геополітика Європа ЄС готує перелік поступок, яких вимагатиме від Росії в рамках угоди, – Каллас
10 лютого, 20:27
2

ЄС готує перелік поступок, яких вимагатиме від Росії в рамках угоди, – Каллас

Поліна Буянова
Основні тези
  • Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас готує перелік поступок для Росії в рамках мирної угоди з Україною.
  • Список включатиме зокрема повернення викрадених українських дітей та обмеження для російських збройних сил.

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що планує запропонувати перелік поступок, яких Європа має вимагати від Росії в межах домовленостей про припинення війни в Україні.

Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Яку стратегію обрав Євросоюз?

Переговори щодо завершення війни переважно ведуться за участю українських, американських і російських посадовців, а європейців залучають час від часу. 

Водночас, за словами представників ЄС, усі сторони мають усвідомлювати, що саме позиція Європи є ключовою для угоди.

І для цього у нас також є умови, які ми повинні ставити не українцям, на яких уже чиниться великий тиск, а росіянам, 
– заявила Каллас.

За словами дипломатки, найближчими днями вона представить відповідний перелік урядам країн-членів ЄС. Цей список включатиме повернення всіх українських дітей, викрадених під час війни, а також обмеження для російських збройних сил. Інших деталей Каллас не навела.

Окрім цього, європейські посадовці зазначають, що ЄС має важелі впливу, зокрема близько 210 мільярдів євро заморожених у Європі російських активів, які можуть стати частиною будь-якого врегулювання.

Україна може стати членом ЄС

  • За інформацією Bloomberg, Європейський Союз опрацьовує кілька сценаріїв, які передбачають включення членства України в ЄС до майбутньої мирної угоди.
     

  • Серед них – поетапне приєднання й надання Києву окремих прав члена Союзу ще до завершення повної процедури вступу.
     

  • Альтернативними варіантами може стати збереження чинного курсу на вступ або формат поступового входження України до ЄС через перехідний період. 