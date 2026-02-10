ЄС готує перелік поступок, яких вимагатиме від Росії в рамках угоди, – Каллас
- Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас готує перелік поступок для Росії в рамках мирної угоди з Україною.
- Список включатиме зокрема повернення викрадених українських дітей та обмеження для російських збройних сил.
Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що планує запропонувати перелік поступок, яких Європа має вимагати від Росії в межах домовленостей про припинення війни в Україні.
Про це йдеться в матеріалі Reuters.
Яку стратегію обрав Євросоюз?
Переговори щодо завершення війни переважно ведуться за участю українських, американських і російських посадовців, а європейців залучають час від часу.
Водночас, за словами представників ЄС, усі сторони мають усвідомлювати, що саме позиція Європи є ключовою для угоди.
І для цього у нас також є умови, які ми повинні ставити не українцям, на яких уже чиниться великий тиск, а росіянам,
– заявила Каллас.
За словами дипломатки, найближчими днями вона представить відповідний перелік урядам країн-членів ЄС. Цей список включатиме повернення всіх українських дітей, викрадених під час війни, а також обмеження для російських збройних сил. Інших деталей Каллас не навела.
Окрім цього, європейські посадовці зазначають, що ЄС має важелі впливу, зокрема близько 210 мільярдів євро заморожених у Європі російських активів, які можуть стати частиною будь-якого врегулювання.
Україна може стати членом ЄС
За інформацією Bloomberg, Європейський Союз опрацьовує кілька сценаріїв, які передбачають включення членства України в ЄС до майбутньої мирної угоди.
Серед них – поетапне приєднання й надання Києву окремих прав члена Союзу ще до завершення повної процедури вступу.
Альтернативними варіантами може стати збереження чинного курсу на вступ або формат поступового входження України до ЄС через перехідний період.