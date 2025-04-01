Переговори щодо війни в Україні зайшли у глухий кут, – Reuters

Reuters проаналізували перебіг перемовин між США, Україною та Росією щодо завершення війни. Журналісти констатують: переговори не тільки не просуваються – вони в глухому куті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чому укладення мирної угоди буксує

Нагадаємо, росіяни заявили, що не можуть прийняти пропозиції США щодо припинення війни в Україні "в їх нинішньому вигляді". Пропозиції американців нібито не вирішують "першопричини конфлікту". Це свідчить про те, що Москва і Вашингтон не подолали розбіжності.

Путін досі хоче чотири українські області, прагне обмежити чисельність ЗСУ та мріє, щоб Київ відмовився від вступу в НАТО. А Пєсков заявив, що врегулювання в Україні є дуже складним і вимагає багато додаткових зусиль.

Тим часом нетерпіння Трампа зростає. Президент США припустив, що Росія затягує укладення ширшої угоди. Проте серед його заяв є і більш помірковані, і більш жорсткі. На останнє вплинув президент Фінляндії.

Щодо енергетичного перемир'я, то Росія, яка порушує його, нібито передала Волцу та Рубіо "список порушень" з боку України.

Є думка, що можна поставити Путіна на коліна, якщо перекрити лазівки у санкціях. Коли у Росії не буде нафтодоларів на підживлення воєнної машини, її економіка завалиться. Але для реалізації цього сценарію потрібні дії Трампа.