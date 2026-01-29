Мирні переговори в ОАЕ у глухому куті: сторони наблизились в усьому, крім ключових питань

Делегації України, США та Росії 23 та 24 січня в Еміратах провели тристоронні перемовини щодо можливого мирного плану. Попри те, що зустріч схарактеризували як позитивну та конструктивну, у ключових питаннях завершення війни сторони так і не змогли наблизитись до спільної позиції.

Про це повідомляє видання Politico.

Які ключові питання угоди залишаються невирішеними?

Напередодні тристоронніх перемовин в Еміратах спецпосланець США Стів Віткофф повідомив, що всі розбіжності звелись до одного ключового пункту. Своєю чергою Дональд Трамп на економічному форумі в Давосі висловив переконання, що угода України з Росією "досить близька".

Втім, за інформацією видання, переговори в ОАЕ зайшли у глухий кут через три ключові питання, у яких сторони не планують змінювати позиції. Мовиться про території України, гарантії безпеки та припинення вогню.

Хоча перспективи повного захоплення України для Росії нині виглядають фантастичними, Путін не відмовився від цілі встановити контроль щонайменше над усім Донбасом разом із раніше окупованим Кримом. Водночас росіяни пропонують сценарій, який називають "формулою Анкориджа", згідно з якою Київ має відмовитись від усього Донбасу, включно із територіями, які російській армії так і не вдалось захопити.

У Кремлі наполягають саме на цьому підході, адже він нібито був узгоджений під час зустрічі Путіна та Трампа на Алясці минулого року.

Однак у Києві такі умови вважають неприйнятними як з юридичного, так і з політичного погляду. Раніше Зеленський повідомляв, що згоден розглянути сценарій, за яким Донбас буде демілітаризований та оголошений "вільною економічною зоною", але й надалі перебуватиме у складі України. Цього разу відмовила Москва, мовляв, таке рішення їй не підходить.

Після зустрічі американського представника Віткоффа та помічника російського диктатора Юрія Ушакова у Москві 22 січня, останній вкотре повторив незмінну тезу Кремля про Донбас: "Досягнення довгострокового врегулювання не може бути очікуваним без вирішення територіального питання''.

Згодом, державний секретар США Марко Рубіо визнав глухий кут щодо Донбасу.

Це все ще міст, який нам потрібно перетнути. Але принаймні нам вдалося звузити коло питань до одного центрального, і це, ймовірно, буде дуже складним,

– сказав Рубіо.

Та це не остання розбіжність України та Росії у мирній угоді. Ще одним не менш важливим та водночас спірним питанням залишається контроль над Запорізькою АЕС. США пропонували розділити контроль між трьома сторонами, Зеленський погодився на формулу 50 на 50 із США, а Росія натомість хоче ділити управління з Києвом чи Вашингтоном.

Тема гарантій безпеки – те, що турбує Україну чи не найбільше, але і тут порозумінь годі чекати. Москва категорично відкидає можливість присутності сил НАТО в Україні та висуває вимоги щодо власних безпекових інтересів. У Кремлі кажуть, що Росія вважатиме себе захищеною лише в разі, якщо перспектива вступу України до НАТО буде остаточно закрита, а чисельність української армії скоротиться з нинішніх 800 000 до 600 000 осіб. Також у Кремлі наполягають на отриманні фактичного права вето на будь-які майбутні рішення щодо оборони України.

Водночас для більшості громадян України все ж основним залишається питання припинення вогню. Київ прагне негайно зупинити бойові дії, тоді як Москва пов'язує будь-яку паузу на фронті з попереднім укладанням комплексної угоди. Ну а поки документи не підписані, Росія, за словами Ушакова, продовжуватиме досягати цілей "спеціальної військової операції". Тим часом регулярні російські атаки на українські міста руйнують енергетику і залишають людей без світла та тепла в морози.

У виданні вважають, що і Росія, і Україна прагнуть показати Трампу результати співпраці. Але річ у тім, що Київ демонструє готовність до компромісів, в той час, як Москва лише удає, що нібито має бажання завершити війну, дотримуючись своїх першочергових цілей – підкорити Україну.

Що сказав Трамп про мирні перемовини в ОАЕ?