Російський посланець Дмитрієв прибув до Маямі для мирних перемовин: туди прямує і Трамп

Спеціальний представник президента Росії Путіна Кирило Дмитрієв прилетів до Маямі. Там запланована його зустріч зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

До переговорів, імовірно, доєднається і Дональд Трамп. Про це інформує 24 Канал із посиланням на Reuters.

Що відомо про заплановану зустріч у США?

Переговори в Маямі відбудуться після нещодавніх зустрічей Віткоффа і Кушнера в Берліні з представниками України та європейських країн, які були спрямовані на пошук компромісу для завершення війни Росії проти України.

Спеціальний посланець російського президента Кирило Дмитрієв уже прибув до Маямі для окремої зустрічі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Зі свого боку Дональд Трамп також вирушає до Флориди, де стартує черговий етап консультацій щодо України.

Зверніть увагу! Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Москва та Київ можуть досягти компромісу щодо завершення конфлікту вже цього тижня.

Українська делегація вже перебуває в Сполучених Штатах. Напередодні вона завершила переговори з представниками США та Європи.

З американською стороною вдалося узгодити подальші дії та продовження спільної взаємодії найближчим часом.

За інформацією Reuters, тристоронньої зустрічі за участю США, Росії та України у Флориді не передбачено. Також повністю виключено будь-які контакти Дмитрієва з українськими учасниками переговорів.

Зауважимо, Зеленський зазначив, що на зустрічі обговорюватимуть зокрема гарантії безпеки та повоєнну відбудову України. До того ж він не виключив участь інших європейських країн.

Які підсумки попередніх раундів перемовин?

Переговори між Україною та США в Берліні 14 грудня тривали понад 5 годин. США та Європа позитивно оцінили зустріч. Втім, Москва залишилася налаштована скептично.

Напередодні, 19 грудня, в Маямі українська делегація узгодила дії з американськими та європейськими партнерами в США. Рустем Умєров повідомив про домовленості щодо подальших кроків і співпраці.