Мирний процес під загрозою: Росія може вийти з переговорів, якщо Україна не поступиться, – ЗМІ

Російська сторона розглядає можливість призупинення тросторонніх мирних переговорів стосовно закінчення війни, якщо Україна не погодиться поступитися територією.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на осіб, які ознайомлені з мирним процесом.

Як позиція Росії у питанні переговорів?

За словами співрозмовників видання, російські чиновники дедалі більше схиляються до того, що немає сенсу продовжувати переговори з Україною під керівництвом США, якщо Київ не готовий поступитися територіями.

Джерела повідомляють, що наступні тристоронні переговори, які заплановані на початок березня, стануть вирішальними у питанні того, чи зможуть сторони домовитися про закінчення війни та укладення мирної угоди.

Росія, ймовірно, піде з переговорів, якщо президент України Володимир Зеленський не піде на поступки,

– цитує джерела видання.

Один зі співрозмовників уточнив виданню, що Росія готова підписати проєкт меморандуму про мирну угоду лише у випадку згоди України на повне виведення військ з Донецької області, після чого відбудеться саміт.

Ідеться про тристоронню зустріч на рівні лідерів між Володимиром Путіним, Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, у рамках якої затвердять угоду, що призведе до "взаємного виведення" армій обох сторін.

Bloomberg зауважує, що територіальне питання залишається найскладнішим у переговорах. Київ наполягає, що частина Донецької області, яку контролює Україна, є життєво важливою для захисту від повторного нападу.

Речник Кремля Дмитро Пєсков не відповів на запит журналістів про коментар. Раніше він повідомляв пропагандистським ЗМІ про підготовку до наступного раунду переговорів, хоча Москва не бачить "суттєвих змін" у процесі.

"Росія погодиться на моніторинг перемир'я під керівництвом США, хоча й не прийме жодних іноземних військ в Україні, а також відмовиться від вимоги обмежити чисельність української армії", – додає джерело.

Зазначається, що цього року переговорні групи США, України та Росії двічі зустрічалися в Абу-Дабі та минулого тижня в Женеві. У всіх інших питаннях, які порушували на мирних переговорах, майже дійшли згоди.

Що відомо про мирний процес зараз?