Більше не цікавлять території: Путін зробив нову заяву перед зустріччю Трампа та Зеленського

Напередодні зустрічі Трампа та Зеленського у Флориді, Путін зробив низку заяв щодо територій. Фактично російський диктатор визнав, що Кремль не зацікавлений у мирних перемовинах.

Про це повідомило російське пропагандистське видання ТАСС, пише 24 Канал.

Чому Путін більше не зацікавлений у територіях?

В суботу, 27 грудня, диктатор Путін заявив, що Росія більше не зацікавлена у виведенні Збройних сил України з неокупованих територій України.

З урахуванням темпів наступу зацікавленість Росії у виведенні ЗСУ із займаних територій зводиться до нуля,

– зазначив очільник Кремля.

Відповідну заяву Путін зробив після того, як відвідав пункт управління Об'єднаного угруповання військ, де командувачі російських армійських з'єднань відзвітували про ситуацію на фронті. Вони повідомили про нібито захоплення деяких українських міст, зокрема Гуляйполя та Мирнограда. Дещо раніше, російські військові знову повідомляли про контроль над Куп'янськом та "зачистку" у Костянтинівці.

Начальник ворожого Генштабу разом із підлеглими запевнили Путіна в успішному наступі на всіх напрямках та "звільненні" низки населених пунктів у Сумській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

Зокрема Путін заявив, що це "важливі результати", які відкривають можливості для повної окупації Донецької та Запорізької областей.

Водночас українська сторона та аналітики DeepState не підтверджують окупацію цих населених пунктів.

Росіяни традиційно перебільшують власні "успіхи", особливо напередодні важливих переговорів, як-от між Зеленським та Трампом.

Путін фактично відмовився від перемовин: що сказав?

Російський диктатор заявив, що українська влада не зацікавлена у мирному врегулюванні війни, а з огляду на доповіді командування "зацікавленість Росії у виведенні українських військових формувань із зайнятих ними поки що територій фактично зводиться до нуля". За його словами, у разі небажання Києва домовлятись Кремль має намір досягати поставлених цілей збройним шляхом.

Так, Путін фактично визнав відсутність інтересу до мирних переговорів.

Коли Зеленський зустрінеться із Трампом?