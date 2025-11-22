У межах плану Трампа вибори в Україні мають відбутися протягом 100 днів, – CNN

У "мирному плані" США вписаний пункт про проведення виборів в Україні. Зокрема, в межах плану вказується, що вибори мають відбутися протягом 100 днів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.

Що у "мирному плані" вказують про вибори в Україні?

Основні положення "мирного плану" США складаються з 28 пунктів. У виданні розібрали всі пункти цього плану, який представила адміністрація Трампа для врегулювання війни Росії проти України.

Головний міжнародний кореспондент CNN з питань безпеки Нік Патон Волш та головний кореспондент з питань світової політики Метью Ченс детально пояснили кожен з пунктів, зокрема і про вибори в Україні.

Так, "мирний план" передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Вказується, що це закладено в 25 пункті проєкту плану.

Журналісти вказують, що непрактично намагатися провести легітимне голосування трохи більше, ніж через 3 місяці після підписання угоди.

"Демобілізація, виборча реформа, агітація та економічна стабілізація неможливі за такий короткий проміжок часу, і підсумкове опитування призведе до того, що уряд не матиме належного мандату або буде підпорядкований кампанії російського впливу – це саме те, чого хоче Москва", – вказують медійники.

"Мирний план" Трампа: останні новини