У межах плану Трампа вибори в Україні мають відбутися протягом 100 днів, – CNN
- "Мирний план" США передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди, що закладено в 25 пункті плану.
- Журналісти вказують, що такий короткий термін ускладнює легітимність виборів.
У "мирному плані" США вписаний пункт про проведення виборів в Україні. Зокрема, в межах плану вказується, що вибори мають відбутися протягом 100 днів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.
Дивіться також Віткофф і Кушнер діяли в обхід й зіграли на користь Росії: у Вашингтоні шоковані мирним планом
Що у "мирному плані" вказують про вибори в Україні?
Основні положення "мирного плану" США складаються з 28 пунктів. У виданні розібрали всі пункти цього плану, який представила адміністрація Трампа для врегулювання війни Росії проти України.
Головний міжнародний кореспондент CNN з питань безпеки Нік Патон Волш та головний кореспондент з питань світової політики Метью Ченс детально пояснили кожен з пунктів, зокрема і про вибори в Україні.
Так, "мирний план" передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Вказується, що це закладено в 25 пункті проєкту плану.
Журналісти вказують, що непрактично намагатися провести легітимне голосування трохи більше, ніж через 3 місяці після підписання угоди.
"Демобілізація, виборча реформа, агітація та економічна стабілізація неможливі за такий короткий проміжок часу, і підсумкове опитування призведе до того, що уряд не матиме належного мандату або буде підпорядкований кампанії російського впливу – це саме те, чого хоче Москва", – вказують медійники.
Дивіться також Дечого побоюється: Трамп квапить Україну щодо мирної угоди на тлі двох скандалів
"Мирний план" Трампа: останні новини
Глава Білого дому заявив, що встановив термін, до якого Україна має погодитися з "мирним планом" Білого дому щодо припинення війни – 27 листопада. Цього дня в Штатах відзначатимуть День подяки.
Зеленський під час свого звернення зазначав, що зараз тиск на Україну – один із найважчих. "Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима та подальші ризики", – підкреслив президент.
Відповідно до умов угоди, яку публікують ЗМІ, Україна буде змушена відмовитися від окупованих територій на сході країни, скоротити свою армію вдвічі та відмовитись від НАТО. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що тиск має бути спрямований на агресора, а не на жертву.