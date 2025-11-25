США не мали вибору: політолог пояснив, як Віткофф підставив Трампа з "мирним планом"
- США представили "мирний план" з жорсткими вимогами до України, який викликав критику в Україні, Європі та навіть серед республіканців.
- Політолог Максим Несвітайлов вважає, що Стів Віткофф підставив Дональда Трампа, що призвело до негативних наслідків для президента США.
США представили свій "мирний план", який містить досить жорсткі вимоги до України. Цей документ не матиме жодного результату.
Проте вже зараз "мирний план" має негативні наслідки для Дональда Трампа. Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов озвучив 24 Каналу думку, що Стів Віткофф підставив президента США.
Чому ця ситуація болюча для Трампа?
Максим Несвітайлов вважає, що "мирний план" не був основною стратегією Білого дому. Більша частина адміністрації Трампа дізналась про нього з новин. Тому на напрацювання Стіва Віткоффа ніхто не ставив ставки.
Але раптом вони були "злиті" до ЗМІ. Про це усі почали говорити у США. Європа, Україна відреагували. Тоді у Штатів не було іншого вибору, крім як щось робити з цим,
– сказав політолог.
Цей документ розкритикували як демократи, так і деякі республіканці. Хоча Трамп не мав багато інформації щодо процесів, які відбуваються щодо мирного врегулювання.
Для Трампа тут плюсів немає. Для нього ця ситуація насправді стала болючою. Тому що переваг він не отримав, а наразився на критику навіть своїх давніх соратників. Віткофф дуже сильно підставив Трампа,
– підкреслив експерт-міжнародник.
Мирний план: останні новини
У Financial Times розповіли, як змінили мирний план. За інформацією джерел, представники США та України після проведення дискусій під час перемовин у Женеві скоротили документ з 28 пунктів до 19.
Видання The Guardian пише, що Україна суттєво змінила мирний план Трампа. Звідти було вилучено певні вимоги Росії. США вважають ці перемовини "дуже позитивними". А українська делегація назвала останню версію плану більш реалістичною.
Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія не прийме мирний план, який не передбачає капітуляції України. Ворог хоче продовжувати війну.