США не имели выбора: политолог объяснил, как Уиткофф подставил Трампа с "мирным планом"
- США представили "мирный план" с жесткими требованиями к Украине, который вызвал критику в Украине, Европе и даже среди республиканцев.
- Политолог Максим Несвитайлов считает, что Стив Уиткофф подставил Дональда Трампа, что привело к негативным последствиям для президента США.
США представили свой "мирный план", который содержит достаточно жесткие требования к Украине. Этот документ не будет иметь никакого результата.
Однако уже сейчас "мирный план" имеет негативные последствия для Дональда Трампа. Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов озвучил 24 Каналу мнение, что Стив Уиткофф подставил президента США.
Почему эта ситуация болезненная для Трампа?
Максим Несвитайлов считает, что "мирный план" не был основной стратегией Белого дома. Большая часть администрации Трампа узнала о нем из новостей. Поэтому на наработки Стива Уиткоффа никто не ставил ставки.
Но вдруг они были "слиты" в СМИ. Об этом все начали говорить в США. Европа, Украина отреагировали. Тогда у Штатов не было другого выбора, кроме как что-то делать с этим,
– сказал политолог.
Этот документ раскритиковали как демократы, так и некоторые республиканцы. Хотя Трамп не имел много информации о процессах, которые происходят по мирному урегулированию.
Для Трампа здесь плюсов нет. Для него эта ситуация на самом деле стала болезненной. Потому что преимуществ он не получил, а подвергся критике даже своих давних соратников. Уиткофф очень сильно подставил Трампа,
– подчеркнул эксперт-международник.
Мирный план: последние новости
В Financial Times рассказали, как изменили мирный план. По информации источников, представители США и Украины после проведения дискуссий во время переговоров в Женеве сократили документ с 28 пунктов до 19.
Издание The Guardian пишет, что Украина существенно изменила мирный план Трампа. Оттуда были изъяты определенные требования России. США считают эти переговоры "очень положительными". А украинская делегация назвала последнюю версию плана более реалистичной.
Аналитики Института изучения войны считают, что Россия не примет мирный план, который не предусматривает капитуляцию Украины. Враг хочет продолжать войну.