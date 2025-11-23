У центрі уваги – мирний план США: Стармер провів розмову з Трампом
- Кір Стармер обговорив мирний план США з Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.
- Стармер і Трамп домовилися, що їхні команди працюватимуть у Женеві над мирним планом і планують знову провести розмову 23 листопада.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів розмови з Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Основною темою обговорень з лідерами країн став мирний план, запропонований США.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
Читайте також "Треба покінчити з цим л**ном": FT розкрив, як американці на зустрічі у Києві тиснули на Європу
Про що Стармер говорив з президентами?
Володимир Зеленський і Кір Стармер провели розмову в один із найнапруженіших днів для Києва та його союзників.
Тривала була в нас розмова, обговорили багато нюансів дипломатичної роботи в плануванні мирного процесу. Будемо й надалі координуватись, і вдячний усьому британському суспільству за підтримку,
– написав президент України.
Зеленський додав, що радники обох країн, а також США, Франції та Німеччини 23 листопада працюватимуть у Швейцарії.
Після цього британський прем'єр також провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.
У розмові з Трампом Стармер передав американському лідеру основні деталі цих дискусій, і обидва політики погодилися, що їхні команди у Женеві працюватимуть над мирним планом. Стармер і Трамп також домовилися знову провести розмову 23 листопада.
Що відомо про переговори у Швейцарії?
Українську делегацію в Женеві очолить Андрій Єрмак. До складу також увійдуть Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Олег Іващенко та інші представники оборонних і безпекових відомств.
До переговорів долучаться Європейський Союз та Велика Британія. Очікується, що позицію Брюсселя озвучить один із головних соратників президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн – Бйорн Зайберт.
Відомо, що європейські лідери підготували власні пропозиції до врегулювання війни і надіслали їх до Вашингтона. Над контрпропозицією до плану Трампа працював понад десяток політиків на полях зустрічі G20 у Йоганнесбурзі.