В центре внимания –мирный план США: Стармер провел разговор с Трампом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел разговоры с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Основной темой обсуждений с лидерами стран стал мирный план, предложенный США.

О чем Стармер говорил с президентами?

Владимир Зеленский и Кир Стармер провели разговор в один из самых напряженных дней для Киева и его союзников.

Длительный был у нас разговор, обсудили много нюансов дипломатической работы в планировании мирного процесса. Будем и в дальнейшем координироваться, и благодарен всему британскому обществу за поддержку,

– написал президент Украины.

Зеленский добавил, что советники обеих стран, а также США, Франции и Германии 23 ноября будут работать в Швейцарии.

После этого британский премьер также провел разговор с президентом США Дональдом Трампом.

В разговоре с Трампом Стармер передал американскому лидеру основные детали этих дискуссий, и оба политика согласились, что их команды в Женеве будут работать над мирным планом. Стармер и Трамп также договорились снова провести разговор 23 ноября.

Что известно о переговорах в Швейцарии?