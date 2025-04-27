"Біжіть від такої угоди": Годжес розніс "мирний план" Трампа

Нещодавно ЗМІ опублікували мирний план американської адміністрації, яка передбачає збереження російського контролю над окупованими територіями України та заборону вступу нашої держави до НАТО. Бен Годжес назвав цю угоду "поганою" та закликав Київ не погоджуватися на неї.

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес в ефірі телемарафону заявив, що у Вашингтоні мають повністю викривлене уявлення про те, що відбувається на фронті, передає 24 Канал.

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Україна не має погоджуватися на погану угоду

Генерал-лейтенант переконаний, що позиції України на фронті є достатньо сильними для того, щоб між поганою угодою, в якій вимагають віддати території, та продовженням бойових дій, поки що обрати друге.

В України точно непрограшні позиції на фронті. Чому ж тоді на вас тиснуть, щоб ви погодилися на відверто погані умови? Ви ж не вірите, що росіяни такі чесні, що вони не нападуть знову? Звісно ж, ні. Я думаю, що перші особи у Києві усе це чудово розуміють,

– сказав Годжес.

Він вважає, що на цьому етапі в України немає жодних причин "обрати цю погану угоду, яка передбачає і втрату суверенітету, і створення загрози у майбутньому, і можливість для Росії отримати те, що вона хоче".

За його словами, Росія однаково не буде дотримуватися жодних угод, якщо її не змусити.

Біжіть від будь-якої угоди, за якої Росія забиратиме українську територію, і яка твердить, що Україна ніколи не буде в НАТО,

– закликав генерал-лейтенант.