Рубіо, Віткофф та Кушнер зустрінуться з українцями: Reuters назвав місце і дату

Українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим прибуде у США 29 листопада. Стало відомо, коли представники Києва зустрінуться з американськими переговорниками.

Переговори делегацій США та України відбудуться в Маямі, штаті Флорида, у неділю, 30 листопада, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

Що відомо про майбутні переговори у Флориді?

Це вже буде другий раунд обговорення американського мирного плану. Перший відбувся у Женеві 23 листопада за участі представників України, США та Європи. Тоді Києву вдалося внести зміни у пропозицію американців і зменшити план з 28 пунктів до 19.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що сторонам вдасться узгодити позиції щодо того, яким має бути завершення війни.

На перемовинах у Флориді США представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

Українську делегацію очолюватиме секретар РНБО Рустем Умєров. Він замінив Андрія Єрмака, якого напередодні звільнили з посади керівника Офісу президента.