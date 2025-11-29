Рубіо, Віткофф та Кушнер зустрінуться з українцями: Reuters назвав місце і дату
- Переговори делегацій США та України відбудуться в Маямі, штаті Флорида, у неділю, 30 листопада.
З американської сторони будуть присутні Марко Рубіо, Стів Віткофф та Джаред Кушнер.
Українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим прибуде у США 29 листопада. Стало відомо, коли представники Києва зустрінуться з американськими переговорниками.
Переговори делегацій США та України відбудуться в Маямі, штаті Флорида, у неділю, 30 листопада, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.
Що відомо про майбутні переговори у Флориді?
Це вже буде другий раунд обговорення американського мирного плану. Перший відбувся у Женеві 23 листопада за участі представників України, США та Європи. Тоді Києву вдалося внести зміни у пропозицію американців і зменшити план з 28 пунктів до 19.
Володимир Зеленський висловив сподівання, що сторонам вдасться узгодити позиції щодо того, яким має бути завершення війни.
На перемовинах у Флориді США представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.
Українську делегацію очолюватиме секретар РНБО Рустем Умєров. Він замінив Андрія Єрмака, якого напередодні звільнили з посади керівника Офісу президента.
- Нагадаємо, що початковий проєкт мирного плану США розробляли Стів Віткофф, Джаред Кушнер та спецпосланець Кремля Кирило Дмитрієв. Він містив 28 пунктів. Від України вимагали виведення ЗСУ з Донбасу, відмову від НАТО та скорочення чисельності армії.
- У ході переговорів у Женеві план змінили з огляду на українські інтереси. Втім, щодо трьох ключових пунктів представники США та України згоди не дійшли. Йдеться про передачу частини українських територій Росії, обмеження чисельності ЗСУ до 600 тисяч та відмову від прагнення стати членом НАТО.
- Володимир Зеленський сподівався обговорити чутливі питання на особистій зустрічі з Дональдом Трампом. Втім, президент США чітко заявив, що зустрінеться з президентами України та Росії лише тоді, коли мирна угода буде на завершальній стадії.
- Для обговорення мирного плану Стів Віткофф і Джаред Кушнер наступного тижня вирушать до Москви.