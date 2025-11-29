Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с украинцами: Reuters назвал место и дату
- Переговоры делегаций США и Украины состоятся в Майами, штате Флорида, в воскресенье, 30 ноября.
С американской стороны будут присутствовать Марко Рубио, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым прибудет в США 29 ноября. Стало известно, когда представители Киева встретятся с американскими переговорщиками.
Переговоры делегаций США и Украины состоятся в Майами, штате Флорида, в воскресенье, 30 ноября, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Зеленский снова летит во Францию и встретится с Макроном
Что известно о предстоящих переговорах во Флориде?
Это уже будет второй раунд обсуждения американского мирного плана. Первый состоялся в Женеве 23 ноября с участием представителей Украины, США и Европы. Тогда Киеву удалось внести изменения в предложение американцев и уменьшить план с 28 пунктов до 19.
Владимир Зеленский выразил надежду, что сторонам удастся согласовать позиции относительно того, каким должно быть завершение войны.
На переговорах во Флориде США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.
Украинскую делегацию будет возглавлять секретарь СНБО Рустем Умеров. Он заменил Андрея Ермака, которого накануне уволили с должности руководителя Офиса президента.
- Напомним, что первоначальный проект мирного плана США разрабатывали Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев. Он содержал 28 пунктов. От Украины требовали вывода ВСУ с Донбасса, отказ от НАТО и сокращение численности армии.
- В ходе переговоров в Женеве план изменили с учетом украинских интересов. Впрочем, относительно трех ключевых пунктов представители США и Украины к согласию не пришли. Речь идет о передаче части украинских территорий России, ограничении численности ВСУ до 600 тысяч и отказе от стремления стать членом НАТО.
- Владимир Зеленский надеялся обсудить чувствительные вопросы на личной встрече с Дональдом Трампом. Впрочем, президент США четко заявил, что встретится с президентами Украины и России только тогда, когда мирное соглашение будет на завершающей стадии.
- Для обсуждения мирного плана Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на следующей неделе отправятся в Москву.