У Росії у захваті від мирного плану Трампа щодо України

У Кремлі не приховують свого задовлення з приводу політики Трампа щодо України. Там заздалегідь розхвалили мирний план американця, який той обіцяв оприлюднити найближчими днями.

Так, один із головних ідеологів Кремля – Володимир Мединський – у коментарі пропагандистам висловив захват від ідей Трампа щодо завершення війни в Україні. За словами російського ексміністра культури, вони гідні того, щоб "увійти до підручників історії" в Росії, передає 24 Канал.

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Окупанти співають Трампу дифірамби

Мединський заявив, що у школах варто вивчати "дивовижні перетворення в американській внутрішній політиці", що розпочалися після приходу Трампа до влади. Посадовець вказав і на кардинальну зміну зовнішньої політики нинішньої адмінстрації Трампа, яка заграє і підспівує Росії. Він зазначив, що "екстраординарні зусилля" щодо "розумного" врегулювання конфлікту в Україні команди республіканця "з'являться на сторінках підручника та історії Росії, та загальної історії".

У 2023 році Мединський став одним із авторів шкільних підручників для 10 та 11 класів, де йдеться про "причини" та "перебіг" у агресії Росії проти України. У ньому Україну називають "ультранаціоналістичною" державою, а школярів закликають не довіряти "іноагентам".

Наразі Мединський став співавтором ще низки підручників з історії, цього разу – для 5-9 класів. Навчатися за ними російські школярі будуть вже з 1 вересня 2025 року.

Довідка: Мединський – помічник Путіна, член Ради при президенті Росії з культури та мистецтва, перший секретар Спілки письменників Росії.