Зустріч США, України та Європи щодо мирного плану несподівано скасували, – ЗМІ

У суботу, 13 грудня, у Парижі представники США, Франції, Німеччини, Великої Британії та України мали зустрітися для обговорення мирного плану Трампа. Втім, згодом стало відомо, що переговори скасували.

Про те, що запланована на суботу зустріч не відбудеться, повідомило джерело з Єлисейського палацу увечері в п'ятницю, передає 24 Канал із посиланням на RMF24.pl.

Дивіться також Це пастка, – політолог розкрив багатоходівку Кремля з ідеєю про "вихід" військ з Донбасу

Чому зустріч США, Європи та України щодо мирного плану скасували?

Україну та європейські країни мали представляти радники з національної безпеки. Невідомо, чи був би присутній держсекретар Марко Рубіо, який також є радником президента Дональда Трампа з питань національної безпеки.

Наразі невідомо, що зустріч скасували. Напередодні Дональд Трамп, виступаючи перед ЗМІ, заявив, що США долучаться до переговорів у Парижі, якщо бачитимуть, що можливий реальний прогрес в обговоренні мирного плану.

До слова, 10 грудня американський лідер провів бесіду з очільниками Франції, Британії та Німеччини. За словами президента США, це була розмова у "жорстких тонах". Видання WSJ написало про те, що Дональд Трамп вимагав від європейців, аби вона тиснули на Володимира Зеленського, щоб той прийняв американський мирний план.

Спілкуючись з журналістами, Дональд Трамп наголосив, що нібито США були "дуже близькі" до угоди з Росією та Україною. Він також зауважив, що команда президента Зеленського – у захваті від мирного плану США, а сам очільник української держави – ні.

Що відомо про мирний план Дональда Трампа: останні новини