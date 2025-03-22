Перекидання військ Британії до України: у Лондоні анонсували нові переговори щодо миротворців

Британія прискорює підготовку миротворчих сил для відправки в Україну. Наступного тижня у Лондоні знову зберуться військові керівники трьох десятків держав для планування аспектів щодо розгортання контингенту. Очікується, що ці переговори триватимуть три дні.

Велика Британія планує "прискорити темпи та масштаби" військового планування, щоб бути готовою підтримати Україну. За словами представника британського уряду розглядаються всі варіанти, зокрема відправка військ на місце, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Дивіться також Італія може відправити в Україну миротворців лише під прапором ООН, – глава МЗС

Що відомо

Представник Кіра Стармера заявив, що у випадку припинення вогню та досягнення угоди про завершення війни з Росією знадобляться тисячі військовослужбовців для підтримки України "на морі, на суші чи в повітрі".

"Ми продовжимо прискорювати темпи та масштаби оперативного планування з подальшими зустрічами в нашій штаб-квартирі в Нортвуді, оскільки більш детально вивчаємо структуру та організацію будь-яких майбутніх сил", — сказав посадовець.

Він зауважив, що не всі країни коаліції мають необхідні можливості для України, але можуть мати ресурси для інших розгортань, що дозволить вивільнити сили інших держав для підтримки Києва.

Наступного тижня у Великій Британії пройдуть триденні інтенсивні переговори, які, ймовірно, включатимуть обговорення можливості передислокації британських військових з їхніх поточних місць дислокації на підтримку України, тоді як інші країни можуть зайняти їхні позиції.

Ці плани обговорюватимуться перед черговою зустріччю "коаліції охочих", яка відбудеться в Парижі 27 березня.

Нагадаємо, що 20 березня у Лондоні відбулася закрита зустріч військових керівників десяток країн для планування миротворчої місії в Україні.