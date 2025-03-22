Китай може приєднатися до миротворчої місії в Україні, – ЗМІ

Китай розглядає можливість приєднатися до миротворчої місії в Україні, звернувшись до ЄС із запитом щодо підтримки цієї ініціативи. У Брюсселі вважають, що участь Китаю може допомогти Росії переглянути своє ставлення до миротворців.

Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Welt. Пекін звернувся до ЄС із запитом щодо підтримки такої ініціативи, що може мати суттєвий вплив на Росію, змушуючи її переглянути своє ставлення до миротворців на українській території.

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Китай вивчає можливість миротворчої місії в Україні

Дипломатичні кола Брюсселя вважають, що участь Китаю в миротворчій коаліції може стати важливим фактором у переговорах, але цей крок залишається делікатним і потребує обережного підходу.

Зверніть увагу! МЗС Китаю офіційно спростувало чутки про участь країни у миротворчій місії в Україні після завершення війни. Викладені у ЗМІ інформація "повністю не відповідає дійсності".

Ідея миротворчої місії була порушена на тлі саміту, який має відбутися в Парижі наступного четверга, де буде обговорюватися, зокрема, залучення миротворців після досягнення припинення вогню.

Президент Франції Еммануель Макрон зауважив, що мета саміту – уточнити зобов'язання щодо короткострокової підтримки України, а також обговорити можливість миротворчої місії. Володимир Зеленський також візьме участь у саміті, щоб обговорити подальшу підтримку України на міжнародній арені.

Ідея миротворчої місії, підтримана Великою Британією, залишається предметом жорстких дискусій, оскільки Росія категорично відкидає ці пропозиції.

США планують нові переговори з Росією та Україною щодо припинення вогню, хоча Макрон зазначив, що відмова Москви від перемир’я лише підтверджує відсутність її серйозних намірів щодо миру.