На тлі величезних мит: Трамп назвав Сі Цзіньпіна другом і сказав про готовність зустрітися з ним

Дональд Трамп заявив, що він готовий зустрітися із Сі Цзіньпіном на тлі загострення торгівельних відносин між США та Китаєм. Американський лідер також назвав китайського колегу своїм другом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що сказав Трамп про Сі Цзіньпіна

Журналіст запитав Дональда Трампа, чи розглядає він можливість розмови або зустрічі з китайським лідером. На це американський президент відповів ствердно.

О, звичайно, він мій друг. Він мені подобається. Звичайно, я б зустрівся з ним,

– заявив президент США.

До слова, раніше Дональд Трамп оголосив про підвищення мит для Китаю до 125%. Водночас для інших країн американський лідер оголосив про павзу в тарифах на 90 днів та запровадження мит у розмірі 10%.

Під час одного із заходів у Білому домі Трамп заявив, що, на його думку, Китай "хоче укласти угоду" щодо мит між державами. Окрім того, американський лідер зазначив, що хоче "робити те, що правильно для нашої країни і для світу".

2 квітня Дональд Трамп оголосив про запровадження безпрецедентних мит проти майже всіх держав світу. Тоді президент США наклав на Китай тарифи у розмірі 34%.