ЄС був створений для того, щоб скористатися перевагами США, – Трамп

Дональд Трамп заявив, що Європейський Союз був створений для того, щоб "скористатися перевагами" США. Заява політика пролунала на тлі обговорення дзеркальних мит на товари зі США, які планує запровадити ЄС.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на FinancialJuice.

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Трамп зробив заяву про політику ЄС

Вже не вперше Дональд Трамп заявив, що Євросоюз намагається пограбувати США та скористатися перевагами країни.

ЄС був створений, щоб скористатися перевагами США,

– сказав американський лідер.

Заява Трампа пролунала на тлі рішення Європейського Союзу запровадити дзеркальні мита на імпорт зі США на суму 26 мільярдів євро. Такий крок став реакцією на торгівельну політику Вашингтона.

До переліку товарів, щодо яких Євросоюз планує ввести дзеркальні мита, входять алкоголь (зокрема віскі), мотоцикли та човни, а також промислова та аграрна продукція: сталь, алюміній, текстиль, пластик, побутова техніка, м'ясо (яловичина і птиця), яйця, молочні продукти, цукор та овочі.

У відповідь на це Трамп знову пригрозив посиленням мит та підкреслив, що в ЄС залишиться дуже мало гнучкості щодо тарифів, коли США їх запровадять.