Прем'єрка Канади вважає, що мита Трампа є приводом для анексії країни

Дональд Трамп запровадив проти Канади мита. Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі вважає такі дії приводом для майбутньої анексії країни

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

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Що у Канаді думають про мита Трампа

Мелані Жолі заперечує дані Трампа щодо безпеки кордонів Канади. За її словами, менше 1% смертельного наркотику фентаніл надходить з її країни – вона переконана, що Канада має дуже міцний кордон.

Міністерка зазначила що мита – це лише привід. Жолі, своєю чергою, звинуватила США в тому, що вони самі є експортером нелегальних мігрантів, нелегальної зброї та нелегальних наркотиків до Канади.

На кону стоїть щось більше. Президент Трамп хоче довести нас до стану, коли ми будемо набагато слабшими економічно, щоб врешті-решт анексувати нас,

– наголосила Жолі.

Міністр наголосила, що Білий дім продемонстрував занадто багато неповаги, назвавши Канаду 51-м штатом й прем'єр-міністра Джастіна Трюдо губернатором.