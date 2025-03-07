Прем'єрка Канади вважає, що мита Трампа є приводом для анексії країни
- Дональд Трамп запровадив мита проти Канади, що міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі вважає приводом для можливої анексії.
- Жолі звинуватила США в експорті нелегальних мігрантів, зброї та наркотиків до Канади і заявила, що мита введені для економічного ослаблення Канади.
Дональд Трамп запровадив проти Канади мита. Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі вважає такі дії приводом для майбутньої анексії країни
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.
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Що у Канаді думають про мита Трампа
Мелані Жолі заперечує дані Трампа щодо безпеки кордонів Канади. За її словами, менше 1% смертельного наркотику фентаніл надходить з її країни – вона переконана, що Канада має дуже міцний кордон.
Міністерка зазначила що мита – це лише привід. Жолі, своєю чергою, звинуватила США в тому, що вони самі є експортером нелегальних мігрантів, нелегальної зброї та нелегальних наркотиків до Канади.
На кону стоїть щось більше. Президент Трамп хоче довести нас до стану, коли ми будемо набагато слабшими економічно, щоб врешті-решт анексувати нас,
– наголосила Жолі.
Міністр наголосила, що Білий дім продемонстрував занадто багато неповаги, назвавши Канаду 51-м штатом й прем'єр-міністра Джастіна Трюдо губернатором.