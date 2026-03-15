Покійний верховний лідер Ірану Хаменеї боявся приходу до влади свого сина, – CBS

Американська розвідка поінформувала президента Дональда Трампа та його оточення про те, що покійний верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї раніше побоювався того, що син Моджтаба замінить його на посаді.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерела, ознайомлених із цим питанням.

Чому Алі Хаменеї не хотів приходу його сина до влади?

За словами співрозмовників видання, старший Хаменеї побоювався, що його син, аятолла Моджтаба Хаменеї, коли-небудь прийде до влади, оскільки його вважали не дуже розумним і непридатним для лідерства країни.

Попри це, минулого тижня рада релігійних священнослужителів країни обрала Моджтабу Хаменеї верховним лідером Ірану після того, як він роками був близьким помічником свого батька, якого нещодавно ліквідували.

Згідно з оприлюдненою інформацією, президента Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса та інших високопоставлених чиновників поінформували про розвідувальні дані стосовно молодшого Хаменеї.

У приватних розмовах американський президент сказав близькому оточенню, що не знає, чи має значення відповідна інформація, оскільки Іран, мовляв, зараз фактично без лідера, а молодший Хаменеї, можливо, мертвий.

Їхнє лідерство зникло. Їхнє друге лідерство зникло. Тепер їхнє третє лідерство має проблеми, і це не та людина, яку батько навіть хотів бачити,

– заявляв Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News.

На його думку, Моджтаба Хаменеї є легковажним, що є "неприйнятним" для лідера. Водночас американський президент натякнув, що прагне мати певний контроль над наступною людиною, яка стане лідером Ірану.

Довідково. Моджтаба Хаменеї стане третім верховним лідером Ірану з часів Ісламської революції 1979 року, після свого батька та аятоли Рухолли Хомейні.

