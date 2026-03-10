Ще жорстокіший за батька: ЗМІ розповіли, що очікувати від нового верховного лідеру Ірану

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї може виявитися ще більш жорстким політиком, ніж його батько Алі Хаменеї. Експерти припускають, що після війни режим у Тегерані може не впасти, а навпаки – зміцніти.

Режим в Ірані може зміцнішати. Про це заявила журналістка та авторка книги The Heartbeat of Iran Тара Кангарлу в коментарі Sky News.

Яким може бути новий лідер?

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї може виявитися ще жорсткішим керівником, ніж його батько Алі Хаменеї. Попри очікування Дональда Трампа щодо ослаблення іранського режиму, війна може завершитися появою "молодшої і сильнішої версії" влади в Тегерані.

За словами журналістки, після призначення Моджтаби Хаменеї різні політичні угруповання Ірану продемонстрували єдність і підтримку нового лідера. Експертка також зазначила, що новий керівник має повну підтримку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), який відіграє ключову роль у придушенні опозиції та контролі над політичною системою країни.

На її думку, найближчими днями можуть з'явитися кадри масових акцій підтримки влади на вулицях Ірану, попри нещодавні авіаудари. Кангарлу наголосила, що важливою буде реакція Білого дому на нове призначення. Дональд Трамп. Раніше американський лідер говорив про зміну режиму як одну з цілей війни проти Ірану, поки лише заявив, що "незадоволений" цим рішенням.

Журналістка також не виключила, що новий лідер може стати потенційною мішенню для атак, що створює додаткову невизначеність щодо подальшого розвитку ситуації.

Що відомо про зміну верховного лідера в Ірані?