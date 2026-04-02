Остаточне рішення: парламент Молдови схвалив вихід країни із СНД

У четвер, 2 квітня, Молдова ухвалила остаточне рішення про вихід зі Співдружності незалежних держав (СНД). Заразом парламент доненсував відповідний протокол та статут організації.

Про це повідомив департамент комунікацій та зв'язків з громадськістю парламенту Республіки Молдова.

Чому Молдова йде з СНД?

Ініціатором розриву стало Міністерство закордонних справ країни. За словами відомства, головним аргументом стало грубе порушення Росією принципу взаємного визнання територіальної цілісності та недоторканності кордонів.

Цей принцип, який був основою для створення СНД, порушується Російською Федерацією, яка веде війну проти України, вчинила акти агресії проти Грузії та незаконно утримує військові війська на території Республіки Молдова,

– йдеться у повідомленні.

Денонсацію підтримали 60 депутатів від фракцій керівної партії PAS, Демократія вдома та ще декілька парламентарів від Блоку Альтернатива.

Довідка. Денонсація – це офіційна, правомірна відмова однієї держави від виконання міжнародного договору, що призводить до припинення його дії.

У МЗС також наголосили, що цей процес є природним та неминучим кроком на шляху до повноправного членства Молдови в Європейському Союзі.

Після розірвання угод держава розраховує заощаджувати 3,1 мільйона леїв (близько 153 000 євро) щороку – саме стільки становив внесок до бюджету СНД.

