Парад Путіна 9 травня показав, що Україна переламує хід війни, – WSJ

У суботу, 9 травня, в Москві Володимир Путін провів стриманий парад до Дня Перемоги, на якому було помітно менше ракет та іншої військової техніки, ніж у попередні роки. Це може свідчити про побоювання Кремля щодо можливих далекобійних ударів українських дронів по російській столиці.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Цікаво Хибні паралелі та розмови про "наддержаву": ISW проаналізував промову Путіна 9 травня

Чому парад 9 травня показав, що Україна переламує хід війни?

Аналітики видання вважають, що ситуація на фронті поступово змінюється не на користь Росії після чотирьох років повномасштабної війни. Зокрема, Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що навесні 2026 року російські війська демонструють гірші результати, ніж у період, коли Кремль активно просував вимоги щодо повного контролю над Донецькою областю у 2025 році.

За даними ISW, Україна у квітні, ймовірно, повернула більше територій, ніж втратила. Водночас Росія продовжує наступальні дії на сході України, але зазнає значних втрат. Українські військові заявили, що лише за квітень російська армія могла втратити понад 35 тисяч військових убитими та пораненими.

Також аналітики наголошують, що Україна дедалі частіше успішно атакує цілі в глибині Росії за допомогою безпілотників та ракет. Йдеться про удари по нафтових об'єктах, складах озброєння та інших військових активах. На думку WSJ, саме це могло вплинути на рішення Кремля зменшити кількість техніки на параді на Красній площі.

Попри заяви Путіна про те, що війна нібито "добігає кінця", бойові дії та атаки на українські міста тривають. У матеріалі наголошується, що Росія продовжує вимагати від Києва поступок територіями, які не змогла захопити військовим шляхом.

У WSJ також закликали Захід посилити підтримку України, вважаючи, що лише перспектива більших втрат і можливої поразки може змусити Кремль відмовитися від своїх імперських амбіцій.

До речі, військовослужбовець та політичний консультант Олександр Антонюк в етері 24 Каналу пояснив, що указ президента Володимира Зеленського про дозвіл на проведення військового параду у Москві 9 травня став для України інформаційним успіхом. За словами експерта, це вдарило по Путіну і всьому російському істеблішменту, бо зламала звичну для Кремля картину сили.

Що було на параді у Москві 9 травня?

На параді у Москві 9 травня, присвяченому 81-річчю Перемоги, замість військової техніки пройшли кабріолети та пролетіли кілька літаків. Також була скорочена кількість гостей, а біля Путіна перебували лише найближчі союзники з ОДКБ – самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко та президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

На параді, окрім росіян, пройшли також і солдати КНДР. На Красній площі були присутні представники Словаччини, Малайзії, Лаосу, а також лідери невизнаних Абхазії та Південної Осетії, що набагато менше, ніж у попередні роки.

Під час виступу на параді Путін зробив основний акцент на "русскому характері" та загальних історичних наративах. Водночас про війну в Україні та так звану "СВО" не прозвучало жодної конкретики.

Зрештою парадом залишилися незадоволені самі росіяни. У мережі жителі країни-агресорки жалілися про "розтоптану гордість" та критикували промову Путіна, яка повторюється кожного року.