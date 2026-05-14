Тривав роками: в Угорщині скасували надзвичайний стан, який запровадив уряд Орбана

В Угорщині про завершення режиму надзвичайного стану, запровадженого ще урядом Віктора Орбана. Країна повертається до нормального життя після кількох років управління через укази.

Про зміни для країни повідомив новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр на своїй сторінці у фейсбуці.

Що відомо про закінчення надзвичайного стану в Угорщині?

Надзвичайний стан в Угорщині діяв із 2020 року. Спочатку його запровадили через пандемію Covid-19, а у 2022 році продовжили після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді влада регулярно подовжувала його дію.

За словами Мадяра, разом із завершенням надзвичайного стану країна відмовляється і від практики управління через урядові укази, яка діяла останні шість років.

Сьогодні, через чотири роки, припиняється введений Орбаном режим надзвичайного стану, пов'язаний із загрозою війни. Ми повертаємося до нормального життя,

– написав прем'єр.

Довідково. Угорське законодавство передбачає три особливі правові режими: воєнний стан, надзвичайний стан та стан загрози. У кожному з цих випадків уряд отримує право ухвалювати рішення через укази без стандартної парламентської процедури.

Чому скасування надзвичайного стану є важливим для Угорщини?

Скасування режиму надзвичайного стану прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром є важливим кроком до демократичного перезавантаження країни. Після кількох років управління через урядові укази влада повертається до звичайного правового режиму, а парламент знову отримує ключову роль в ухваленні рішень.

Також це рішення має посилити захист прав громадян, адже під час надзвичайного стану влада могла обмежувати проведення протестів та масових зібрань. Крім того, скасування особливого режиму може допомогти Угорщині покращити відносини з Європейським Союзом, який раніше критикував Будапешт через проблеми з верховенством права.

Повернення до стабільних законодавчих процедур позитивно вплине і на політичну ситуацію в країні, і на інвестиційний клімат, адже бізнес отримає більш передбачувані правила роботи.

Які рішення Орбана змінив Мадяр після того, як прийшов до влади?

Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку, які були захоплені угорськими спецслужбами у березні 2026 року. Президент України Володимир Зеленський подякував Будапешту за конструктивну позицію та цивілізований підхід до врегулювання ситуації з поверненням активів.

Крім того, новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його уряд не блокуватиме рішення Європейського Союзу. За його словами, Будапешт планує відновити доступ до європейського фінансування та підтримувати євроінтеграцію України, водночас враховуючи національні інтереси Угорщини.