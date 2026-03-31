Напруга зростає: у ЄС не розуміють позицію України щодо інспекції "Дружби", – ЗМІ

Рішення України не допустити інспекційну місію ЄС до нафтопроводу "Дружба" викликало критику та нерозуміння серед європейських дипломатів. У Брюсселі наголошують, що перевірка об'єкта могла б допомогти розблокувати ситуацію з постачанням російської нафти.

У деяких дипломатів ЄС таке рішення України викликало нерозуміння та сумніви. Про це пише видання Euractiv, що поспілкувалося з дипломатичними колами у Євросоюзі.

Які настрої у дипломатичних колах ЄС стосовно нафтопроводу "Дружба"?

Рішення України не допустити інспекційну місію ЄС до нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта постачається до Угорщини та Словаччини, спричинило суперечливу реакцію серед дипломатів Євросоюзу та у Брюсселі. Як пише ЗМІ, у дипломатичних колах такі дії Києва називають "незрозумілими", "загадковими" та навіть "нерозумними".

Один із дипломатів ЄС на умовах анонімності зазначив, що у Брюсселі не мають чіткого розуміння позиції України. Інспекційна група ЄС, яка складається з національних експертів і координується Європейською комісією, вже кілька тижнів перебуває в Україні, однак досі не отримала дозволу на відвідування місця останньої атаки на трубопровід.

У Євросоюзі наголошують, що перевірка стану "Дружби" могла б допомогти знайти вихід із ситуації. Зокрема, ЄС прагне посилити санкційний тиск на Росію, тоді як Україна потребує фінансової підтримки, а Угорщина та Словаччина залишаються залежними від поставок нафти.

Проте, частина дипломатів висловлює розуміння позиції Києва. Вони зауважують, що в умовах війни Україна може не бачити сенсу у відновленні інфраструктури, яка фактично забезпечує фінансування російської військової машини. Також у Євросоюзі підкреслюють, що загальна стратегія передбачає поступову відмову від російських енергоресурсів, а ситуацію з "Дружбою" слід розглядати саме в цьому контексті.

