Трамп сподівається, що Росія не нападе на союзників

На тлі розмов про загрози з боку Москви президент США Дональд Трамп у четвер, 13 березня заявив, що не вважає ймовірним напад Росії на країни, які є союзниками Вашингтона.

Відповідну заяву він зробив під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Білому домі, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Як Трамп оцінює загрозу з боку Росії

Дональд Трамп під час розмови з журналістами висловив сумніви стосовно того, що Росія може здійснити напад на союзників Сполучених Штатів. Водночас він гарантував, що Вашингтон докладе усіх зусиль, аби уникнути цього, якщо Москва вже вирішить атакувати когось із них.

Цього не станеться. Ми подбаємо про те, щоб цього не сталося,

– заявив він.

За словами Трампа, після його повернення на посаду президента, Альянс став "набагато сильнішим" завдяки його діям. Він вважає, що НАТО посилюється, і похвалив генерального секретаря Марка Рютте за "дуже хорошу роботу", зазначивши, що після його призначення Альянс "активізувався".

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася, а він виконує свою роботу. Він вміє робити лише хорошу роботу. Це одне. Ось чому я боровся за те, щоб він отримав цю посаду, тому що в них були інші кандидати, які, я вам скажу, не дуже добре виконали б цю роботу, – додав Трамп.

До слова, раніше Патрушев заявив, що Росія бачить загрозу від НАТО в Балтійському регіоні, зокрема для портової інфраструктури та свободи судноплавства. Він звинуватив Альянс у розпалюванні напруженості й планах терористичної діяльності проти російських підводних трубопроводів і суден.