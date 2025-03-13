Соответствующее заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Как Трамп оценивает угрозу со стороны России

Дональд Трамп во время разговора с журналистами выразил сомнения относительно того, что Россия может осуществить нападение на союзников Соединенных Штатов. В то же время он гарантировал, что Вашингтон приложит все усилия, чтобы избежать этого, если Москва уже решит атаковать кого-то из них.

Этого не произойдет. Мы позаботимся о том, чтобы этого не произошло,

– заявил он.

По словам Трампа, после его возвращения на пост президента, Альянс стал "гораздо сильнее" благодаря его действиям. Он считает, что НАТО усиливается, и похвалил генерального секретаря Марка Рютте за "очень хорошую работу", отметив, что после его назначения Альянс "активизировался".

"Мы хотим, чтобы война закончилась, а он выполняет свою работу. Он умеет делать только хорошую работу. Это одно. Вот почему я боролся за то, чтобы он получил эту должность, потому что у них были другие кандидаты, которые, я вам скажу, не очень хорошо выполнили бы эту работу, – добавил Трамп.

К слову, ранее Патрушев заявил, что Россия видит угрозу от НАТО в Балтийском регионе, в частности для портовой инфраструктуры и свободы судоходства. Он обвинил Альянс в разжигании напряженности и планах террористической деятельности против российских подводных трубопроводов и судов.